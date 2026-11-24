Кремль: Путин и султан Брунея подпишут совместную декларацию

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин и султан Брунея Хассанал Болкиах в среду по итогам переговоров в Москве примут совместную декларацию, сообщается на сайте Кремля.

Лидер государства Бруней-Даруссалам посетит Россию с государственным визитом. Главы государств намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений, в том числе дальнейшее расширение политического диалога и торгово-экономического сотрудничества, а также укрепление связей в области образования и культуры.

Помимо этого, в ходе встречи Путин и Хассанал Болкиах проведут обмен мнениями по наиболее актуальным международным и региональным вопросам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца посол Брунея в Москве Хусаини Алауддин сообщил о планах султана Хассанала Болкиаха посетить Россию.

Летом президент России Владимир Путин подтвердил нацеленность на углубление двустороннего сотрудничества.

В марте российский лидер получил приглашение приехать в Бруней.