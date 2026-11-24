Tекст: Алексей Дегтярёв

«Речь идет о спекуляциях в СМИ, которые мы обычно не комментируем, однако в данном случае могу сказать, что содержание этих публикаций не соответствует действительности», – заявила Захарова ТАСС.

Так она прокомментировала появившиеся ранее в прессе публикации, что кипрские власти приняли решение о высылке из страны двух сотрудников российского дипломатического представительства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Politico сообщило о высылке властями Кипра двух российских дипломатов.

В субботу Мария Захарова комментировала заявления властей Молдавии о возможной высылке посла Олега Озерова.