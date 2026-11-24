Губернатор Первышов раскритиковал содержание участка трассы Р-22 в регионе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава региона отправился на автомобиле в рабочую командировку в Москву и обратил внимание на то, что на всем протяжении участка дороги в границах области не было коммунальной техники. В результате движение оказалось затруднено, многие машины вынесло на обочину, сообщил в Max Первышов.

«По информации Госавтоинспекции, подрядчик ООО «Стройкапиталлгрупп», заключивший контракт на содержание федеральной дороги в 2026 году, уже дважды не выходил на уборку снега», – заявил губернатор.

Он привел статистику аварийности, отметив, что с начала года в Тамбовской области в ДТП погибли 106 человек, из них 24 – на автодороге Р-22. В прошлом году за аналогичный период на трассе зафиксировали 14 аварий со смертельным исходом.

Губернатор поручил исполняющему обязанности министра транспорта региона Альберту Чурилову оперативно связаться с отвечающим за содержание трассы ФКУ «Поволжуправтодор» и зафиксировать нарушения на месте. Первышов добавил, что в соседней Рязанской области ситуация противоположная, и пообещал добиваться такого же состояния дорог.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Тамбовской области Евгений Первышов сообщил об увеличении экспорта сельхозпродукции в Китай.

Губернатор заявил о полном погашении коммерческих кредитов Тамбовской области.

Также врио губернатора Евгений Первышов сообщил о повреждении трубы газопровода в результате атаки украинских дронов.