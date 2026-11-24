«Мы благодарны ФСБ, предотвратившей террористический акт. Это преступление готовилось в районе, где евреи всегда жили в мире и братстве с другими народами», – заявил Лазар.
Он напомнил, что теракт удалось предотвратить в Год единства народов России, передает РИА «Новости».
Раввин призвал объединяться со здоровыми силами и продолжать нести свет в мир, что является общей задачей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ФСБ сообщила о пресечении подготовки теракта в кисловодской синагоге и задержании собиравшегося уехать в Сирию россиянина.
ФСБ распространила видеозапись ликвидации самодельного взрывного устройства подозреваемого.