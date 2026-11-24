Иран потребовал отменить санкции для открытия Ормузского пролива

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Ормузский пролив – это геополитическая мощь и часть системы могущества Исламской Республики Иран. До выполнения семи условий Исламской Республики Иран Ормузский пролив не только не будет открыт, но и должен с каждым днем становиться все более закрытым, условия для противника – все более жесткими, и над ним будет установлен более сильный контроль», – цитирует Хатами ТАСС.

Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф сообщил, что Тегеран направил Вашингтону свои требования и ждет ответа. По данным СМИ, условия включают отмену санкций, разморозку активов, прекращение морской блокады, компенсацию ущерба от войны и прекращение боевых действий в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил об отказе Вашингтона от инициативы Тегерана по нормализации обстановки в Ормузском проливе.

В начале месяца спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф сообщил о невозможности возвращения Ормузского пролива к довоенному статусу.

В прошлом месяце Тегеран назвал уступки со стороны США условием открытия пролива.