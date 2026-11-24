Археологи нашли мастерскую каменных орудий эпохи неолита в Амурской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Археологический памятник Новопетровка-14 расположен в Константиновском районе. Он представляет собой поселение нового каменного века, передает РИА «Новости».

«Это очень интересная мастерская по изготовлению каменных орудий. Здесь исследователям удалось обнаружить комплексы каменных предметов, начиная от заготовок, из которых потом делали нуклеусы, а из нуклеусов уже делали предметы совершенно разнообразные», – рассказал Молодин.

По его словам, на месте оказались сконцентрированы все этапы производственной деятельности древнего человека от добычи полуфабрикатов до получения различных каменных орудий.

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