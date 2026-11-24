В колумбийском Вильявисенсио в результате теракта пострадали 23 человека

Tекст: Дмитрий Зубарев

По меньшей мере два здания обрушились в результате инцидента. Повреждения получило здание церкви, а взрывная волна нанесла ущерб строениям в радиусе 500 метров, передает ТАСС со ссылкой на местную газету El Tiempo.

По данным издания, ранения получили 23 человека, погибших нет.

Правоохранительные органы Колумбии квалифицировали инцидент как теракт, ведется расследование. Согласно предварительной версии, к взрыву могут быть причастны бывшие члены расформированной повстанческой организации «Революционные вооруженные силы Колумбии».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее местные СМИ сообщили о 23 пострадавших при взрыве машины у здания администрации губернатора в колумбийском городе Вильявисенсио.

Также мощные подземные толчки на западе Колумбии привели к обрушению 19 зданий.

Кроме того, взрыв на Панамериканском шоссе на юго-западе Колумбии привел к гибели 14 человек.