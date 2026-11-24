Defence Blog: Робот в Кении ускорил атаки армии Британии в десять раз

Tекст: Алексей Дегтярёв

Роботизированная машина на маневрах в Африке обнаружила цели и немедленно передала данные в сеть ASGARD, что позволило ускорить процесс от обнаружения до удара в десять раз, пишет Defence Blog.

«Британской армии не нужны роботы, работающие в изоляции. Ей нужны проверенные в боях системы, которые повышают эффективность всех сил», – заявил генеральный директор ARX Robotics UK Дэвид Робертс.

По его словам, главная задача заключается в более быстром предоставлении военным качественной информации при одновременном снижении рисков.

Интеграция наземного беспилотника GEREON в цифровую сеть целеуказания прошла в рамках учений Haraka Storm. Система ASGARD использует искусственный интеллект и защищенную связь для помощи в принятии решений.

Две роботизированные машины работали совместно с военнослужащими 4-й бригады, а один из аппаратов выполнял роль постоянного удаленного часового на ключевом маршруте снабжения. Как отметил командир бригады Том Робинсон, внедрение проверенного на Украине оборудования позволяет увеличить боевой потенциал подразделений.

В апреле компания начала производство машин GEREON в Британии. Производитель выступает крупнейшим поставщиком западных наземных беспилотников для Вооруженных сил Украины, выполняя заказы на несколько сотен аппаратов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье военные руководители стран НАТО обсудили проблему зависимости современных армий от систем ИИ.

В августе Британия получила доступ к разработанной на Украине платформе данных с поля боя.

В июле британская армия решила заменить устаревшие разведывательные аппараты португальскими дронами.