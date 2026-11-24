Кардиолог Никитин назвал анализы для оценки состояния сердца и сосудов

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Единого «теста на возраст сердца» пока нет, однако можно сдать несколько анализов, которые помогут оценить состояние сердца и сосудов», – заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог Алексей Никитин изданию «Газета.Ru».

Врач пояснил, что основу оценки здоровья сердца составляет липидный профиль, включающий общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП и липопротеин(а), который отражает генетически обусловленный риск атеросклероза.

По его словам, высокочувствительный С-реактивный белок выступает маркером хронического воспаления и посредником между возрастом и жесткостью сосудов, особенно у мужчин. К этой же группе относится интерлейкин-6.

Никитин резюмировал, что к маркерам сердечного стресса и фиброза относятся NT-proBNP, GDF-15 и галектин-3. Он отметил, что NT-proBNP и GDF-15 продемонстрировали наибольшую силу связи с риском ишемической болезни сердца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил о наибольшей угрозе сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринных заболеваний для продолжительности жизни людей.

Также кардиолог Алексей Утин назвал возраст от 35 до 40 лет критическим рубежом для полного отказа от курения ради сохранения здоровья.

Кроме того, главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Минздрава Лео Бокерия рассказал о влиянии курения, алкоголя, неправильного питания и малоподвижного образа жизни на рост уровня холестерина и бляшек в сосудах.