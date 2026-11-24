Число японцев с ежегодным доходом от 600 тыс. долларов превысило 38 тыс. человек

Tекст: Игорь Иножарский

Увеличение числа состоятельных граждан по сравнению с 2014 годом произошло благодаря росту цен на акции и недвижимость, а также высоким вознаграждениям руководителей компаний, пишет Kyodo News.

Около 60% самых обеспеченных граждан проживают в столичном регионе, включающем Токио и префектуры Тиба, Сайтама и Канагава. При этом в стране сохраняется серьезное региональное неравенство: если в столице на 100 тыс. жителей приходится более 100 человек с доходами свыше 627,1 тыс. долларов, то в префектуре Акита этот показатель не достигает и десяти.

Японские власти планируют усилить налоговую нагрузку на состоятельных граждан. Ожидается, что с 2027 финансового года налоги вырастут для лиц с годовым доходом от 3,8 млн долларов. Представители индустрии ценных бумаг с осторожностью отнеслись к этой инициативе, поскольку правительство активно призывает население инвестировать в финансовые активы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник левые политики и профсоюзные деятели из западных стран обсудили на саммите в Париже введение налога на имущество миллиардеров. В начале месяца переход российских активов Japan Tobacco под временное управление поставил под угрозу доходы правительства Японии. В мае банковские эксперты сообщили о скоплении свыше 1 трлн долларов у пожилых граждан Японии со слабоумием.