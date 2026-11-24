Российский хирург погиб при ударе Израиля по больнице в секторе Газа

Tекст: Вера Басилая

Погибший был врачом-хирургом, в момент инцидента он находился на дежурстве. Как ранее рассказал брат погибшего, речь о выпускнике Воронежского медицинского университета Разаке Абу Шейре, передает РИА «Новости».

«Подтверждаем информацию о гибели 12 ноября 2026 года в результате израильского авиаудара по медицинскому комплексу «Насер» в городе Хан-Юнисе в секторе Газа гражданина Палестины, имеющего гражданство Российской Федерации», – заявила Овсянникова.

В ночь на 12 ноября израильские военные атаковали это медучреждение. В ЦАХАЛ утверждали, что ХАМАС использовало больницу в военных целях. Палестинское движение эти обвинения отвергло.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца израильские военные уничтожили командира бригады ХАМАС при ударе по больнице «Насер».

В марте минимум 12 медиков погибли при ударе Израиля на юге Ливана. В прошлом году при авиаударе по больнице «Насер» погибли пять журналистов.