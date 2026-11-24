Вертолет ВВС Норвегии почти вплотную подлетел к российской границе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вертолет модели AgustaWestland AW101 Mk 612 вылетел из аэропорта в коммуне Порсангер и отправился на восток. В районе приграничного населенного пункта Борисоглебский он приблизился к российской границе, после чего повернул на север и пропал с радаров, передает РИА «Новости».

В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО на равноправной основе, при условии отказа Запада от милитаризации континента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее грузовой самолет ВВС Нидерландов выполнял полет над Латвией примерно в 50 км от российской границы.

Также вертолет ВВС Германии совершил полет неподалеку от российско-эстонской границы.

Кроме того, норвежский разведывательный самолет Boeing P-8A Poseidon пролетел вблизи морской границы России над Баренцевым морем.