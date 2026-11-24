WSJ: Мировые цены на нефть упали на фоне риска профицита предложения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Рынок оценивает возможный избыток предложения в противовес угрозам транспортировке энергоносителей из-за конфликта на Ближнем Востоке, пишет WSJ.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе снизились в цене на 0,7%, до 88,76 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов на американскую нефть WTI упала на 0,6%, составив 79,68 доллара за баррель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в 88 долларов за баррель.

В воскресенье аналитики компании «Эйлер» спрогнозировали продолжение снижения мировых цен на сырье до конца года.

В пятницу мировые цены на нефть снизились из-за ожиданий трейдеров улучшения ситуации с глобальными поставками.