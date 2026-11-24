Минобороны Южной Кореи заявило протест атташе России из-за пролета авиации

Tекст: Алексей Дегтярёв

«24 ноября несколько российских самолетов без предварительного уведомления вошли в опознавательную зону ПВО KADIZ и пролетели рядом с воздушным пространством над островом Уллындо», – цитирует заявление южнокорейского военного ведомства ТАСС.

По версии Сеула, самолеты ненадолго вошли в зону KADIZ в районе Японского моря. Местные власти объявили тревогу, а Вооруженные силы республики подняли свою авиацию, однако нарушения воздушного пространства не зафиксировали.

Ситуация с объявлением тревоги вызвала путаницу. Министерство внутренних дел Южной Кореи утверждало о нарушении воздушного пространства, а власти провинции Кёнсан-Пукто предупреждали о беспилотнике КНДР. Позднее военные объяснили, что российские самолеты летели на большой скорости вблизи воздушного пространства и резко изменили курс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о приближении российских военных самолетов к острову Уллындо.

На прошлой неделе южнокорейское ведомство заявило о входе нескольких российских военных самолетов в зону идентификации ПВО страны.

В тот же день Япония выразила протест Москве после предполагаемого входа российских самолетов в воздушное пространство страны.