Верховный суд: Видеосвязь в закрытых судах запретят при угрозе гостайне

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно проекту постановления, применение систем видеосвязи в закрытом судебном заседании допускается, только если суд обеспечит режим конфиденциальности в зале и в помещении, где находится дистанционный участник, передает РИА «Новости».

Пленум также разъяснил порядок работы с доказательствами: суд должен оглашать письменные материалы и демонстрировать вещественные доказательства через технические средства, а при необходимости – направлять копии документов по месту нахождения участника.

Во вторник документ под руководством председателя Верховного суда Игоря Краснова был отправлен на доработку в редакционную комиссию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Пленум Верховного суда России разрешил отключать дистанционных участников заседаний от видеосвязи за нарушение дисциплины.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей сообщила об открытии вакансий двух заместителей председателя Верховного суда.

Также Игорь Краснов ознакомился с применением искусственного интеллекта в судебной системе Китая во время визита в Шанхай.