Tекст: Алексей Дегтярёв

Согласно документу, проблемы связаны с инфраструктурой, оборудованием, недостаточной подготовкой личного состава и нечетким распределением обязанностей, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

На Гавайях дислоцированы около 47 тыс. американских военнослужащих. Острова играют ключевую роль в планах США по переброске войск в западную часть Тихого океана при возможном конфликте с Китаем.

Представитель Тихоокеанского командования сухопутных войск США заявил, что армия уже приняла меры по улучшению обеспечения переброски войск и продолжает работу над инфраструктурными вопросами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на гавайской военной базе США произошла масштабная утечка нечистот из-за прорыва трубы.

В январе американские военные на Гавайях пожаловались на острую нехватку казарменных мест.