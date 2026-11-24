Верховный суд России предложил создать замену ГАС «Правосудие»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Об этом говорится в законопроекте, внесение которого в Госдуму одобрил Пленум Верховного суда, передает ТАСС.

Законопроект предлагает передать Минцифры полномочия по разработке и внедрению новой системы, которая будет работать совместно с Судебным департаментом. Последний станет оператором «Цифрового правосудия» и определит требования к необходимым сервисам.

В пояснительной записке отмечается, что создание новой системы продиктовано необходимостью интеграции ресурсов, автоматизации процессов и применения передовых технологий, таких как большие данные и искусственный интеллект, для цифровой трансформации судебной системы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее председатель Верховного суда Игорь Краснов заявил о тестировании искусственного интеллекта в работе судов более чем в 20 регионах России.

Игорь Краснов ознакомился с применением искусственного интеллекта в судебной системе Китая.

Также председатель Верховного суда России провел встречи с представителями Китая и Индонезии для развития сотрудничества в сфере передовых технологий судопроизводства.