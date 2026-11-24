Пленум ВС России запретил конфискацию взятки в виде муляжа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Верховный суд внес поправки в постановление пленума 2018 года, касающиеся конфискации имущества по коррупционным делам, передает РИА «Новости». Заседание прошло под председательством Игоря Краснова.

В суде пояснили, что если в качестве взятки или коммерческого подкупа использовался муляж, реальные ценности виновному не передаются. Следовательно, отсутствует сам предмет конфискации, и соответствующие положения Уголовного кодекса не применяются.

В случае групповых преступлений, когда невозможно определить точную долю каждого соучастника в преступном доходе, суд должен принимать решение о солидарной конфискации средств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Верховный суд России исключил время приостановки производства по нераскрытому преступлению из сроков расследования уголовного дела.

Также генеральный прокурор России Александр Гуцан потребовал изымать коррупционное имущество в доход государства вне зависимости от личности владельца.

Кроме того, пленум Верховного суда России отнес цифровые рубли и криптовалюту к имуществу для незаконного присвоения.