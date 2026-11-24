Археологи РАН нашли на Алтае следы ранее неизвестной культуры скифской эпохи

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В начале работ думали, что это может относиться к хорошо известной пазырыкской культуре эпохи раннего железа. Но оказалось, что это не так. Оказалось, что это более ранний пласт, это еще пока даже неизвестная культура... Это культура, которая предшествует пазырыкской культуре», – цитирует Молодина РИА «Новости».

Многолетнюю работу по исследованию 50-метрового кургана возглавляла член-корреспондент Наталья Полосьмак. По словам Молодина, центральное захоронение было разграблено в древности, однако ученые нашли останки нескольких лошадей и фигурки зверей, обернутые золотой фольгой. Данные находки сейчас интерпретируются.

В настоящее время палеогенетики исследуют материалы из кургана для сравнения их с пазырыкскими. Академик отметил, что найденные артефакты, в частности звериный стиль, очень напоминают пазырыкцев, что может указывать на то, что новая культура является их предтечей. Пазырыкская культура (VI-III века до нашей эры), основные находки которой были сделаны на Алтае, знаменита замерзшими мумиями с татуировками, включая «алтайскую принцессу», найденную на плато Укок в 1995 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Новосибирский государственный педуниверситет сообщил об обнаружении в Барабинской степи артефактов неизвестной культуры эпохи бронзы.

В прошлом месяце в Денисовой пещере на Алтае нашли ДНК ранее неизвестного вида вымершего яка.

В феврале Новосибирский государственный университет рассказал об успешном хирургическом восстановлении функций челюсти женщине из пазырыкской культуры около 2,5 тыс. лет назад.