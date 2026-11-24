Tекст: Алексей Дегтярёв

«Не могу сейчас констатировать, что на том или ином рынке есть дефицит провозных емкостей», – цитирует Александровского ТАСС.

Ситуация с авиаперевозками остается стабильной, и на российском рынке в настоящее время полностью удовлетворяется спрос пассажиров, отметил он.

По всем доступным направлениям фиксируется достаточное предложение. По словам генерального директора компании, этот баланс достигается за счет использования возможностей как отечественных, так и присутствующих в России зарубежных авиаперевозчиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Александровский сообщал о планах расширения заказа на отечественные пассажирские самолеты МС-21 до 200 машин.

Глава авиакомпании заявлял о получении перевозчиком восьми таких лайнеров в 2027 году.

В пятницу Александровский рассказал о подготовке предварительного контракта на поставку дополнительных 92 самолетов.