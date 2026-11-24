Рособрнадзор: Запись на сдачу ЕГЭ в 2027 году открылась на Госуслугах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Прием заявлений на участие в Едином государственном экзамене 2027 года продлится до 1 февраля, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал Рособрнадзора на платформе «Макс».

«Выпускники могут выбрать предметы, по которым будут сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ), на Госуслугах. Подать заявление нужно до 1 февраля», – говорится в сообщении ведомства.

Сервис записи на экзамен запустили на государственном портале в прошлом году в 20 пилотных регионах. В текущем году он доступен уже в 53 субъектах России.

Записаться на тестирование могут выпускники этого года и прошлых лет, экстерны, студенты колледжей и учащиеся иностранных школ, получившие среднее общее образование или завершающие его в текущем учебном году. Подать заявление вправе как сам участник, так и его законный представитель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил о начале разработки заданий для Единого государственного экзамена 2027 года.

Также федеральная служба анонсировала запуск на портале Госуслуг тренажера для подготовки к тестированию по всем 16 дисциплинам.

Кроме того, Минпросвещения и Рособрнадзор подготовили проект приказа о начале экзаменов в 10 утра по местному времени.