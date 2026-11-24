New Scientist: Связь D2C сочли способом обойти блокировки интернета в Иране

Tекст: Игорь Иножарский

Технология D2C, позволяющая подключать обычные смартфоны к спутникам на низкой околоземной орбите без терминалов типа Starlink, может стать средством обхода интернет-блокировок в странах с авторитарными режимами, пишет New Scientist.

Власти Ирана опасаются, что D2C сделает блокировки невозможными, так как существующие методы контроля вроде регистрации устройств станут неэффективными. В настоящее время использование Starlink обходится иранцам в сумму до 4 тыс. долларов на черном рынке и грозит тюремным заключением.

Компании SpaceX и AST SpaceMobile инвестируют миллиарды в развитие D2C, а базовые версии уже доступны в США через T-Mobile. SpaceX планирует запустить новое поколение спутников с высокой скоростью передачи данных в 2027 году, а коммерческое развертывание намечено на 2028 год.

Однако внедрению мешают низкая пропускная способность, подавление сигнала наземными вышками сотовой связи в случае совпадения частот и необходимость получения лицензий от властей стран в соответствии с правилами Международного союза электросвязи, который поддержал Иран в споре со Starlink.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце исполняющий обязанности директора департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Акульчев заявил о применении западными странами систем спутникового интернета Starlink для организации протестов в Иране и Венесуэле. В мае заместитель министра иностранных дел Александр Алимов предупредил об угрозе применения интернета от компании SpaceX для вмешательства в дела других стран. В январе компания SpaceX предоставила бесплатный доступ к спутниковой связи Starlink жителям Ирана на фоне беспорядков.