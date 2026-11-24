Tекст: Вера Басилая

Российская авиакомпания «Победа» ранее перечислила индийскому Spark Aviation аванс за поставку авиакомпонентов, однако ответчик не выполнил свои обязательства и не вернул средства. Суд полностью удовлетворил требования истца о взыскании долга, передает РИА «Новости».

Общая сумма взыскания составила около 786 тыс. долларов, из которых порядка 686 тыс. долларов приходятся на убытки, а остальная часть суммы является неустойкой.

Первоначально иск был подан в апреле, но суд оставил его без движения из-за процессуальных нарушений, после чего заявление было отозвано. Повторное обращение в суд состоялось в июне.

Компания Spark Aviation, основанная в 2021 году, позиционирует себя как ведущий поставщик продукции для авиации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с американского дистрибьютора Arctic Seafoods свыше 92,3 млн долларов долга по контрактам на поставку крабов.

В прошлом месяце суд обратил взыскание на топливо оператора «Евротранс» в счет погашения долга перед дочерней компанией «Зарубежнефти».

В апреле авиакомпания «Победа» обратилась в арбитражный суд Москвы с иском к индийской компании Spark Aviation.