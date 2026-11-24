Пленум Верховного суда разрешил отключать онлайн-участников за нарушения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пленум Верховного суда дополнил постановление 2017 года о мерах процессуального принуждения. Теперь за нарушения правил проведения онлайн-заседаний участникам грозит временное или полное отключение связи, пишет ТАСС.

Согласно правилам, отключать от видеосвязи будут за неисполнение требований председательствующего, использование грубых выражений, оскорбительных высказываний и незаконные призывы в момент, когда нарушителю не предоставляли слово для выступления.

После истечения срока отключения председательствующий судья обязан ознакомить вновь подключенного участника с процессуальными действиями, осуществленными в его отсутствие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Верховный суд постановил исключить из срока расследования уголовного дела время приостановки производства по нераскрытому преступлению.

Также Пленум Верховного суда изменил правила подачи заявлений о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок.

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