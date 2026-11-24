WSJ: Фармацевтическая компания Sanofi приобрела американскую Insmed

Tекст: Игорь Иножарский

Sanofi выплатит 175 долларов за каждую акцию американской компании, чтобы расширить свой портфель препаратов для лечения иммунологических и редких заболеваний, пишет The Wall Street Journal.

«Это приобретение является важным стратегическим шагом, направленным на значительное ускорение траектории нашего среднесрочного и долгосрочного роста», – заявила генеральный директор Sanofi Белен Гарихо. Сделка поможет компании подготовиться к конкуренции в связи с возможным появлением аналогов ее популярного препарата от экземы и астмы Dupixent, сообщает Le Monde.

Главными продуктами Insmed выступают лекарства от респираторных заболеваний Brinsupri и Arikayce. Продажи первого принесли 1,1 млрд долларов с августа прошлого года, а выручка от второго в 2025 году достигла 434 млн долларов. Сделка будет профинансирована за счет имеющихся денежных средств и заемного капитала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу суд в штате Миссури одобрил выплату до 7,25 млрд долларов по искам онкопациентов к немецкому концерну Bayer. На прошлой неделе директор НМИЦ эндокринологии Минздрава Наталья Мокрышева сообщила о разработке в России инсулина в таблетках. В сентябре вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель сообщил об инвестициях компании из Индии в строительство завода медицинских препаратов на Кубани.