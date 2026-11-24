Ynet: Архитектор оборонной промышленности Израиля Амос Хорев умер в 102 года

Tекст: Игорь Иножарский

Бывший председатель израильской оборонной компании Rafael и экс-президент университета Технион Амос Хорев ушел из жизни в понедельник, пишет Ynet.

Хорев родился в Иерусалиме в 1924 году. В 1941 году он стал одним из первых новобранцев элитного боевого подразделения «Пальмах», а во время Войны за независимость Израиля в 1948 году участвовал в прорыве блокады Иерусалима и взятии Беэр-Шевы.

После войны он отучился в Массачусетском технологическом институте (MIT) и продолжил военную карьеру. Хорев основал отдел разработки вооружений Генерального штаба, занимал должность главного специалиста ЦАХАЛ по артиллерийско-техническому снабжению, а также в течение девяти лет возглавлял компанию Rafael.

«С великой грустью мы прощаемся с одной из легенд поколения 1948 года, генерал-майором Амосом Хоревом, чей уникальный вклад в безопасность страны в целом и ее оборонную промышленность в частности длился десятилетиями», – заявил президент Израиля Ицхак Герцог.