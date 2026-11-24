Tекст: Игорь Иножарский

Церемония открытия монумента, известного как «Статуя мира», пройдет 1 декабря в замке Доброй Надежды в центре Кейптауна, передает Yonhap.

Скульптура символизирует около 200 тыс. азиатских женщин, преимущественно кореянок, которых японские войска насильно отправляли в прифронтовые бордели во время Второй мировой войны.

Инициаторами проекта выступили южноафриканская женская организация по борьбе с гендерным насилием 1000 Women Trust и исследовательница Хелен Сканлон. Монумент разместят рядом с площадью Гранд-Парад, где бывший президент ЮАР Нельсон Мандела произнес свою первую публичную речь после освобождения из тюрьмы.

Первая подобная статуя была установлена перед посольством Японии в Сеуле в декабре 2011 года. Монумент в Кейптауне станет 17-м за рубежом: ранее аналогичные скульптуры появились в США, Германии, Канаде и Австралии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Хабаровском крае открыли два масштабных памятника, объединивших память о победе над Японией и героях спецоперации.