Рэпер Macan дослужился до младшего сержанта в Росгвардии

Уже на этой неделе исполнитель должен отправиться на дембель, пишет Life.ru.

Повышение в звании и награждение состоялись после дебютного выступления музыканта в Государственном Кремлевском дворце. Знаком отличия артиста отметили за высокие результаты в боевой подготовке.

На юбилее Росгвардии 27 марта Макан в парадной форме исполнил композицию «Пусть Бог будет рядом с твоими планами». На торжественном мероприятии присутствовал президент России Владимир Путин. До этого рэпер также выступал перед женщинами-военнослужащими в преддверии 8 Марта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года рэпер Macan вместе с другими новобранцами дивизии имени Дзержинского дал клятву на верность России во время торжественной церемонии в Москве.

В ноябре того же года Косолапов прибыл на сборный пункт военного комиссариата. В октябре он подтверждал отправку на срочную военную службу.