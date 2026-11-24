Полиция Лондона конфисковала спрятанные в апельсинах 900 кг кокаина

Tекст: Алексей Дегтярёв

Конфискация 893 кг кокаина стала результатом операции против контрабанды наркотиков в Британию, передает ТАСС со ссылкой на сайт полиции Лондона.

Шесть человек от 27 до 58 лет задержаны на рынке в Лейтоне по подозрению в перевозке наркотиков.

Во время обыска в городе Чешант полиция арестовала 48-летнего подозреваемого, у которого изъяли более 769 тыс. долларов наличными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правоохранительные органы Колумбии предотвратили отправку в Европу 7,6 т кокаина, спрятанного в грузе с сахаром.

В начале месяца в амстердамском аэропорту Схипхол задержали члена экипажа самолета из Мексики с 18 кг кокаина в ручной клади.

Летом британские пограничники конфисковали почти 1,3 т кетамина.