Мексика консолидирует поддержку со стороны разведки США в борьбе с наркоторговлей, что позволило достичь немыслимых ранее результатов. В частности, благодаря растущему обмену информацией в пятницу был задержан один из крупнейших наркоторговцев северо-запада страны Чапо Исидро, пишет El País.
Ранее сотрудничество также способствовало ликвидации лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры, известного как Менчо.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в мексиканском штате Синалоа во время спецоперации по задержанию главы наркокартеля «Бельтран Лейва» Фаусто Исидро Месы погибли 11 человек. В начале месяца в Сапопане силы военно-морского флота и армейский спецназ задержали 20 членов наркокартеля «Новое поколение Халиско».