Суд в Волгограде ликвидировал благотворительный фонд Исинбаевой по иску Минюста

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суд постановил ликвидировать благотворительный фонд Елены Исинбаевой и исключить информацию о нем из Единого государственного реестра юридических лиц, передает ТАСС.

В ходе заседания представитель регионального управления Министерства юстиции сообщил, что фонд допускал грубые нарушения законодательства. Организация не сдавала отчетность за 2024, 2025 и 2026 годы, игнорировала предупреждения ведомства и уклонялась от проведения проверок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство юстиции подало иск в суд Волгограда о ликвидации благотворительного фонда двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.

Также суд в Волгоградской области приговорил женщину к шести годам колонии за мошенничество с пенсиями престарелых подопечных.

Кроме того, с Елены Исинбаевой принудительно списали более 55 тыс. рублей долга за дачный участок.