Выступая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине, руководитель блока указал на необходимость убедить граждан в бесперебойной работе больниц и сохранении тепла и света в домах при начале войны, передает ТАСС.
«НАТО должна укреплять военную устойчивость всего своего общества», – заявил Рютте.
По его словам, государствам альянса следует брать пример с Норвегии, Швеции и Дании, где гражданские лица четко понимают свою роль в условиях войны. Население должно действовать таким образом, чтобы экстренные службы работали вместе и поддерживали армию, не вмешиваясь в военные дела.
Кроме того, генеральный секретарь призвал участников блока как можно скорее выполнить решение саммита в Гааге и довести военные расходы до 5% ВВП. Из этой доли 3,5% ВВП планируется направить на закупку оружия и содержание армий, а 1,5% ВВП – на инфраструктурные проекты по повышению сопротивляемости гражданских объектов возможному ущербу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ошибочно назвал Северную Корею партнером блока.
В сентябре руководитель альянса посоветовал государствам организации увеличить инвестиции в оборону.
Летом генеральный секретарь заявил о якобы угрозе России странам военно-политического блока.