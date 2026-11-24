Bloomberg: Власти Венесуэлы и оппозиция согласовали реформу партий

Tекст: Игорь Иножарский

Стороны инициируют национальные консультации по изменениям, которые позволят оппозиционным партиям восстановить свои структуры и оценить уровень поддержки, пишет Bloomberg. Это соглашение было достигнуто по итогам четвертого раунда переговоров при поддержке США. Следующий раунд запланирован на декабрь.

В рамках договоренностей существующие партии пройдут процесс обновления и перерегистрации в индивидуальном порядке. Также будут пересмотрены требования для создания новых партий, включая пороги численности и сроки регистрации.

Кроме того, правительство и оппозиция договорились начать пересмотр закона о противодействии организованной преступности и финансированию терроризма для приведения его в соответствие с международными стандартами. Изменения планируется утвердить к концу 2026 года. Также будет начата работа по обновлению лицензий на вещание.

При этом в соглашение не вошел план реформирования Национального избирательного совета, что является ключевым элементом дорожной карты США по проведению президентских выборов в Венесуэле. Стороны также договорились провести встречи с представителями Британии для обсуждения возврата венесуэльского золота и начать пересмотр закона Симона Боливара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правительство Венесуэлы и делегация оппозиции по итогам четвертого раунда переговоров договорились заключить национальное соглашение. В начале месяца власти страны назвали возвращение лидера оппозиции Марии Корины Мачадо политическим шоу. В октябре Мачадо впервые публично появилась на мессе в храме после тайного возвращения на родину.