Монголия запланировала выпустить 200 тыс. доз вакцины от ящура до конца года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Предприятие намерено начать выпуск препарата сразу после завершения подготовительных работ, передает «Интерфакс» со ссылкой на монгольские СМИ.

На заводе также готовятся к производству вакцины против чумы мелких жвачных. На первом этапе планируется выпустить 50 тыс. доз опытного образца, а в дальнейшем мощность может вырасти до 20 млн доз в год. Кроме того, проходит испытание препарата от плевропневмонии коз.

До сих пор в Монголии не было собственного производства вакцины от ящура, препарат ввозили из России. Весной 2026 года в приграничных с Китаем и Россией районах зафиксировали вспышку нового агрессивного штамма ящура SAT-1. Тогда Улан-Батор экстренно закупил у Москвы крупную партию вакцины, привив около 5 млн голов скота.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков сообщил о предложении закрепить обязанность производителей вакцин для животных предоставлять экспертное заключение о качестве препарата не позднее 14 дней с момента ввода серии в оборот.

Также в Монголии из-за осложнения эпидемиологической ситуации началась вакцинация местного населения от чумы с использованием российского препарата.

Кроме того, министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Цагаанхуугийн Идэрбат заявил о планах выпустить первую экспериментальную партию препарата против ящура при поддержке Москвы и Пекина.