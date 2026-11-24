МИД КНР: Пекин ожидает большого успеха от полета пакистанского космонавта

Tекст: Дмитрий Зубарев

Китайские власти ожидают больших результатов от запуска пилотируемого корабля «Шэньчжоу-24» с пакистанским космонавтом, передает ТАСС. «У нас большие ожидания по поводу этого знаменательного события в космонавтике, желаем миссии полного успеха», – заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Предстоящая миссия станет первым случаем в истории страны, когда на космическую станцию прибудет представитель другого государства. По словам дипломата, совместный полет послужит важным итогом сотрудничества двух всепогодных стратегических партнеров в преддверии 75-летия установления китайско-пакистанских дипломатических отношений.

Старт корабля «Шэньчжоу-24» запланирован на 25 ноября с космодрома Цзюцюань. В состав экипажа вошли граждане Китая Тан Хунбо и У И, а также представитель Пакистана Мухаммад Зишан Али, которых доставит на орбиту ракета-носитель «Чанчжэн-2-эф». Иностранец будет работать на станции «Тяньгун» впервые и пробудет там короткое время.

Китайская орбитальная станция располагается на высоте около 400 км и работает в штатном режиме с 2022 года. Т-образный комплекс массой 66 т оборудован тремя стыковочными узлами и шлюзом для выхода в космос, он рассчитан на постоянное пребывание трех человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Управление пилотируемых космических полетов КНР сообщило об отправке пилота ВВС Пакистана Мухаммада Зишана Али на орбитальную станцию «Тяньгун».

Ранее Управление программы космических пилотируемых полетов КНР объявило о включении космонавта из Пакистана в состав миссии «Шэньчжоу-24».

Также Китай запустил пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-23» с тремя членами экипажа к станции «Тяньгун».