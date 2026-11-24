Tекст: Игорь Иножарский

Символ борьбы с сексуальным насилием во Франции Жизель Пелико возмутилась использованием интимных фотографий для продвижения эссе психоаналитика Сабины Прохорис о концепции принудительного контроля. Снимки были сделаны бывшим мужем француженки, осужденным за организацию массовых изнасилований, пишет France 24.

«Я глубоко шокирована тем, что изображения из самой интимной части моей частной жизни выставляются напоказ и эксплуатируются в коммерческих целях», – заявила Пелико. Она добавила, что отказывается позволять личной жизни становиться рекламным инструментом. Француженка планирует подать в суд на издательство Tinbad и автора книги, передает Le Monde.

Представители издательства извинились за инцидент, назвав его досадной ошибкой коммуникации. В Tinbad отрицают рассылку прессе порнографических видео или сцен изнасилования, однако подтвердили распространение фотографий обнаженной натуры. Сама автор книги возложила полную ответственность за неуместную кампанию на издателя, отмечает Sky News.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу французская полиция начала расследование по заявлению женщины об изнасиловании актером Жераром Депардье и писателем Мишелем Уэльбеком во время съемок фильма. В начале месяца Уэльбек стал фигурантом уголовного дела из-за высказываний о мусульманах. В прошлом месяце во Франции завели дело об изнасиловании студентки руководителем католического учебного заведения в Лионе священником Жан-Бернаром Плесси.