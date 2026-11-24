Чернышов предложил разрешить россиянам отдавать часть отпуска членам семьи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Соответствующее обращение направлено министру труда Антону Котякову. «Прошу вас рассмотреть предложение о разработке механизма «Семейный банк отпусков», позволяющего работающим гражданам добровольно передавать часть дней оплачиваемого отдыха супругу, родителям или совершеннолетним детям», – говорится в тексте документа, с которым ознакомилось РИА «Новости».

По словам автора инициативы, россияне смогут делиться днями отпуска сверх обязательных 28 календарных дней в году, а также дополнительными днями отдыха от работодателя. При этом отпуска за работу во вредных или опасных условиях передавать запрещается. Передача дней будет осуществляться по заявлению обоих членов семьи, а подтверждать цель использования дополнительного времени не потребуется.

Если родственники работают в разных организациях, за переданные дни предлагается рассчитываться деньгами. Работодатель передающего сотрудника переведет сумму отпускных работодателю получателя, который рассчитает продолжительность отдыха на основе среднего заработка своего подчиненного. Таким образом, одна и та же сумма сможет покрывать разное число дней в зависимости от зарплаты работника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник руководитель кадровой компании Ирина Котлярова напомнила о праве сотрудника потребовать переноса дат отпуска в случае задержки выплат.

Ранее глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов разъяснил влияние денежных переводов на карту на отказ в детском пособии.

Также депутаты фракции ЛДПР предложили исключить выходные из ежегодного оплачиваемого отпуска.