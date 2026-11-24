Робот-сапер ФСБ уничтожил приготовленную для теракта в Кисловодске бомбу

Tекст: Алексей Дегтярёв

На опубликованных кадрах показано задержание злоумышленника, после чего демонстрируется работа специального робота для разминирования. Устройство подъезжает к рюкзаку радикала, перемещает взрывчатку, накрывает ее локализатором взрыва и ликвидирует, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в ФСБ сообщили о предотвращении теракта в синагоге в Кисловодске.

Летом в Ярославле задержали готовившего поджог синагоги сторонника международной террористической организации.

В прошлом году в Красноярском и Ставропольском краях предотвратили взрывы на еврейских религиозных объектах.