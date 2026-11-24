Астроном Веселков: Пик метеорного потока Геминиды придется на 14 декабря

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Пик метеорного потока Геминиды придется на ночь с 13 на 14 декабря. Максимальная активность потока ожидается 14 декабря в 16.00 по Москве», – передает РИА «Новости» слова Веселкова.

В час пик можно будет увидеть до 120 метеоров, а для наблюдений не понадобятся специальные приборы. Рекомендуется выбрать место вдали от городских огней, направить взгляд в сторону зенита или созвездия Близнецов и дать глазам 15–20 минут на адаптацию к темноте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков посоветовал наблюдать за Бобровой Луной в момент ее восхода.

На прошлой неделе научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман рассказала об ожидаемом пике метеорного потока Леониды.

В начале месяца лектор Пермского планетария Виталий Францев сообщил о редком астрономическом явлении – выстраивании в одну линию Меркурия, Венеры, Марса и Юпитера.