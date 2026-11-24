Le Monde: Парижский квартал Роза Паркс охватила наркомания после реновации

Tекст: Игорь Иножарский

Жители района регулярно подвергаются кражам и становятся свидетелями насилия, связанного с употреблением крэка, пишет Le Monde.

Координатор благотворительной организации Gaïa Поль Матте вместе с медсестрой и социальным работником организовали мобильный пункт помощи на бульваре Макдональд. Они раздают наркозависимым наборы со стеклянными трубками, антисептическими салфетками и средствами первой помощи.

В мобильный пункт обращаются как местные бездомные, так и приезжие. По словам Матте, согласие молодых наркозависимых принять помощь, например, обработать абсцесс, является «огромной победой» для волонтеров, несмотря на то, что многие обещания обратиться в стационарный центр часто не выполняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье французская полиция задержала российского бойца смешанных единоборств Амира Алиева по делу об изнасиловании в Париже. В субботу французский суд приговорил троих полицейских к пяти годам лишения свободы за жестокое избиение темнокожего музыкального продюсера Мишеля Зеклера в 2020 году. В прошлом месяце во Франции прошли крупнейшие за последние годы протесты.