Bloomberg: Пакистанский пилот станет первым иностранцем на станции «Тяньгун»

Tекст: Игорь Иножарский

Мухаммад Зишан Али отправится на станцию в среду вместе с китайским командиром Тан Хунбо и бортинженером У И, пишет Bloomberg.

«Дружба между Китаем и Пакистаном так же безгранична, как космос», – заявил Али на пресс-конференции.

Пекин и Исламабад поддерживают тесные связи в военной сфере и освоении космоса. Соглашение об отборе и подготовке пакистанских космонавтов было подписано в 2025 году. До этого на станции «Тяньгун» побывало 27 китайских космонавтов из 11 экипажей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Управление программы космических пилотируемых полетов КНР сообщило о включении пакистанского космонавта в миссию «Шэньчжоу-24». В мае Пекин осуществил запуск корабля «Шэньчжоу-23» к своей станции. В прошлом году Китай помог Пакистану с реорганизацией систем наблюдения во время конфликта с Индией.