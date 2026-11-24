Прокуратура: Бывшему ректору ПсковГУ Ильиной предъявили новое обвинение

Tекст: Дмитрий Зубарев

Следствие установило, что с марта по август 2022 года Ильина незаконно получила от подчиненного 370 тыс. рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру Псковской области.

Надзорное ведомство намерено добиваться осуждения Ильиной по этому эпизоду, который не вошел в предыдущий приговор. Уголовное дело направлено в суд.

В октябре Псковский городской суд приговорил бывшую главу вуза к шести с половиной годам колонии по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее государственное обвинение запросило восемь лет лишения свободы для Натальи Ильиной по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Также бывший ректор полностью признала вину по всем эпизодам дела о хищении средств.

Кроме того, Псковский городской суд арестовал ее на два месяца.