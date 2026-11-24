ФТС: В Подмосковье нашли нелегальную технику из Китая на 28 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сотрудники Центральной акцизной таможни нашли 376 единиц нелегально ввезенной техники на одном из подмосковных складов, передает ТАСС со ссылкой на ФТС.

Таможенники выяснили, что мотоциклы, квадроциклы и детские электрические машинки были произведены в Китае и принадлежат одному владельцу. Во время проверки документов выявилось несоответствие заявленных сведений фактическому количеству и характеристикам груза.

Партию признали незаконно перемещенной через границу Евразийского экономического союза и изъяли. Сумма неоплаченных таможенных пошлин и налогов превысила 11 млн рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом ФТС пресекла незаконный оборот электроники весом около 13,5 т в московском торговом комплексе.

В мае ФАС разоблачила сговор трех фирм на аукционах по поставке вычислительной техники для госзаказчиков.

В прошлом году таможенники изъяли в Ставропольском крае контрафактную продукцию на 25 млн рублей.