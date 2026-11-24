Гляциолог Козачек: Ледники поют из-за движения и температурных условий

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Цвет ледника зависит в том числе от освещения и угла, под которым мы на него смотрим. А звуки, которые издает лед, связаны с его движением и температурными условиями», – рассказала Козачек РИА «Новости».

По ее словам, при более высокой температуре лед деформируется более пластично, а при низкой – становится менее пластичным. Похожий процесс можно наблюдать зимой, когда при сильном морозе снежинки ломаются под ногами с характерным хрустом. При более высокой температуре снег ведет себя иначе, и звук становится менее выраженным.

Ледники могут казаться разноцветными, их оттенок меняется от розового до голубого и зеленого, что привлекает путешественников в Арктике и Антарктике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее первый замглавы управления МЧС по Кабардино-Балкарии Эльдар Хашхожев назвал оголение ледника причиной гибели 17 альпинистов в ущелье Безенги.

Также заведующая лабораторией гляциологии Высокогорного геофизического института Наталия Кондратьева сообщила об обрушении части подтаявшего ледника Мижирги.

Кроме того, научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Анна Козачек предупредила о повышении уровня Мирового океана на 150 метров в случае полного исчезновения ледников Земли.