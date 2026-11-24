Tекст: Дмитрий Зубарев

Сильное течение воды и обильная шуга на реке Томь расцепили понтонный мост, отрезав два поселка от большой земли, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В районе поселка Майзас организована проверка соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности людей на водных объектах.

В понедельник глава округа Павел Камбалин сообщил, что два поселка – Ортон и Майзас – остались отрезанными от большой земли. На место выехали службы для определения работ и сроков восстановления понтонной переправы. В округе был введен режим повышенной готовности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник прокуратура Кемеровской области организовала проверку после ДТП с участием бензовоза в городе Прокопьевске.

Ранее глава региона Илья Середюк заявил о необходимости провести проверку всех интернатов Кемеровской области.

Также губернатор сообщил о начале масштабной проверки родильных отделений и перинатальных центров в Кузбассе.