Tекст: Алексей Дегтярёв

Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья пообещал жесткий ответ силовых структур на подрыв заминированного автомобиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Tiempo.

Ранее радиостанция Caracol сообщала о как минимум 11 раненых в результате инцидента.

Глава государства подтвердил факт нападения и заявил, что ожидает официальных данных о его последствиях. Он также исключил возможность переговоров с вооруженными группировками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Колумбии число пострадавших при атаке беспилотников на военную базу возросло до 35.

В сентябре Абелардо де ла Эсприэлья приказал усилить военное присутствие в Санта-Марте на фоне угроз преступной группировки.

Летом при взрыве на колумбийской шахте пострадали 14 человек.