Ynet: Нетаньяху столкнулся с сопротивлением планам удара по Ирану

Tекст: Игорь Иножарский

В высшем политическом и военном руководстве Израиля разгорелся спор о сроках возможного удара по Ирану: Нетаньяху настаивает на скорейшей операции, тогда как начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эйял Замир не видит непосредственной угрозы, требующей немедленного удара, а глава Моссада Роман Гофман, напротив, поддерживает раннее применение силы, пишет Ynet.

Поводом для дискуссии стали сообщения об иранской химической и биологической угрозе, которую большинство израильских оценок пока не считают конкретной и неотложной, тогда как в Тегеране звучат ответные угрозы в адрес США: спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что «враг стремится навязать нам состояние ни войны, ни мира, чтобы измотать нас. Чтобы этому противостоять, мы должны создать сдерживание», добавив, что Иран готов рассмотреть военный вариант снятия американской блокады.

В Вашингтоне растет скепсис в отношении настойчивости Нетаньяху: часть американских чиновников считает, что премьер использует тему удара по Ирану для укрепления своих позиций в условиях внутриполитического кризиса и формирования нового правительства, а представленный Гофманом в ходе встречи с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом и спецпосланником Стивом Виткоффом разведданный о срочной химической угрозе вызвал у ряда высокопоставленных представителей США сомнения в необходимости немедленной операции.

Президент США Дональд Трамп, учитывая политическую чувствительность удара по Ирану, пока не готов принять решение о возобновлении войны и допускает, что определится только после начала 2027 года, при этом израильская оборонная структура оценивает, что у Вашингтона истощается терпение к затянувшимся переговорам, но окно времени для действий против иранских угроз все еще составляет несколько месяцев, сообщил также портал Israel National News.

На этом фоне глава комитета Кнессета по иностранным делам и обороне Авигдор Либерман предупредил однопартийцев, что возможный односторонний израильский удар по Ирану без участия США, основанный на нынешних данных о химическом вооружении Тегерана, представлял бы собой угрозу, не требующую немедленных действий, и, если был бы одобрен кабинетом безопасности, должен рассматриваться как «заведомо незаконный приказ», тогда как лидер партии «Яшар» Гади Айзенкот не видит прямой и немедленной угрозы до формирования нового правительства и подчеркивает ключевую опасность иранских запасов обогащенного урана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник управление разведки Армии обороны Израиля предупредило правительство о риске масштабного конфликта на нескольких фронтах в случае удара по Ирану. В субботу президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии намерений менять власть в Иране и поддержал бессрочное соглашение по ядерному оружию. В пятницу Дональд Трамп сообщил об обсуждении с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином мер по недопущению получения Ираном ядерного оружия.