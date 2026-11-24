Arutz Sheva: Командиры ЦАХАЛ пожаловались на нехватку разведчиков в тылу врага

Tекст: Игорь Иножарский

«Нет ни одного командира бригады или дивизии, который не просил бы больше групп боевой разведки на вражеской территории, и даже если у него есть несколько, он захочет еще», – заявил офицер в интервью Arutz Sheva.

По его словам, новобранцы проходят восьмимесячную подготовку, которая включает освоение навыков ведения боя, сбора разведывательных данных и использования передовых технологий, в том числе беспилотников и робототехнических систем. Задача солдат – не только вести наблюдение, но и анализировать оперативную обстановку, находясь иногда в тылу противника.

Командир отметил, что группы боевой разведки дополняют информацию, полученную из других источников, предоставляя данные непосредственно из зоны боевых действий. В отличие от обычных батальонов, которые периодически меняют секторы, разведывательные батальоны работают на постоянных направлениях, что позволяет им детально изучить местность и противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник управление разведки Армии обороны Израиля предупредило правительство о риске начала масштабного конфликта на нескольких фронтах при ударе по Ирану. Глава МИД России Сергей Лавров заявил об усугублении риска нового противостояния в Ливане из-за действий израильской армии. На прошлой неделе президент Ливана Джозеф Аун призвал «Хезболлу» сдать оружие национальной армии.