Politico: Meta выпустила виртуального ИИ-помощника Muse в Британии

Tекст: Игорь Иножарский

Программа призвана оказывать содействие в различных вопросах, включая оформление возвратов, продление автомобильной страховки и совершение рождественских покупок. Об этом пишет Politico.

Выпуск продукта стал первым запуском ИИ-агента крупной технологической компанией на территории страны. Британские регуляторы намерены внимательно следить за работой программы.

В прошлом месяце Форум сотрудничества по цифровому регулированию предупредил о способности подобных продуктов усиливать и ускорять риски для потребителей. На прошлой неделе сотрудники корпорации выразили обеспокоенность нежелательными действиями ИИ-агента после его дебюта в США, включая доступ к зашифрованным сообщениям и выдачу ложной информации о покупках, сообщает Reuters. Представители Meta* назвали эти случаи единичными инцидентами.

Разработчики подчеркнули безопасность и приватность системы. Для отказа от использования взаимодействий с агентом в целях обучения искусственного интеллекта пользователям придется вручную отключать соответствующую настройку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце британский регулятор Ofcom инициировал проверку в отношении компании Meta из-за запуска функции обмена исчезающими фотографиями без оценки рисков. В сентябре корпорация сделала защиту личных данных пользователей центральным элементом своей стратегии развития искусственного интеллекта. Руководство Meta представило новое портативное ИИ-устройство размером с брелок для массового распространения виртуального помощника Muse.