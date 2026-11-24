Судно встретила в порту Петербурга группировка спасательного флота с водолазами и противопожарным оборудованием, пишет «Интерфакс». Первоочередной задачей спасателей стало окончательное устранение угрозы повторного возгорания на борту.
На протяжении всего пути в Петербург два спасательных судна непрерывно охлаждали конструкции транспортного средства. Многофункциональное аварийно-спасательное судно «Мурман» завершило буксировку сухогруза, который подвергся нападению 21 ноября по пути в Калининград.
После устранения рисков водолазы проведут осмотр корпуса судна. Специалисты Морспасслужбы выявят возможные повреждения для оценки дальнейшей пригодности сухогруза к плаванию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о возвращении в петербургский порт команды атакованного судна.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал атаку на российский сухогруз нагнетанием напряженности в регионе.
В воскресенье военный эксперт Алексей Анпилогов предупредил о возможном переходе России к военному сопровождению коммерческих транспортных средств.