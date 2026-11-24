Немецкие СМИ: Россия готовит к запуску спутник с ядерным оружием

Tекст: Игорь Иножарский

По данным совместного расследования телеканалов WDR, NDR и газеты Süddeutsche Zeitung, западные спецслужбы полагают, что Россия способна запустить на орбиту спутник с ядерной боеголовкой до конца 2026 года. Сообщается, что аппарат под условным названием Sputnik-S уже полностью изготовлен и несколько лет хранится в состоянии готовности к старту в районе Москвы, такие выводы приводятся со ссылкой на оценки, распространявшиеся среди стран НАТО.

Разведпредупреждения, разосланные союзникам в начале ноября, указывали на стартовое «окно» в 60 дней, при этом Космическое командование бундесвера считает, что запуск возможен уже в декабре 2026 года. Оценки спецслужб гласят, что после выведения на орбиту спутник быстро станет боеготовым и его почти невозможно будет перехватить, а ядерный подрыв на низкой орбите может вызвать излучение и электромагнитный импульс, способные в течение недели вывести из строя до 98% спутников и нарушить работу критически важных систем на Земле.

Российское посольство в ответ на запросы авторов расследования заявило, что «не нашло информации» о подобных планах и отвергло сообщения как «голословные обвинения», назвав их «частью пропагандистской кампании», при этом подчеркнуло, что «меры по исследованию и использованию космоса» Россией осуществляются в соответствии с международными обязательствами и носят «исключительно мирный характер».

Ранее в феврале 2024 года американские власти уже предупреждали о развитии Россией космических ядерных систем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе исследователь Висконсинского университета Закари Питерсен просчитал возможность вывода из строя до 98% спутников ядерным взрывом в космосе за дни. В апреле Служба внешней разведки России заявила о тайной проработке руководством Евросоюза вопроса производства ядерного оружия. В январе военный эксперт Юрий Кнутов заявил о способности спутниковой системы «Рассвет» изменить систему управления войсками и улучшить ориентацию российских высокоточных ударных систем.